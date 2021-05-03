В Венесуэлу доставят новую партию «Спутника V»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о поставке в страну партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Это поставка станет для Венесуэлы пятой с февраля 2021 года.

«Министр здравоохранения принял в Майкетии (международный аэропорт в штате Ла-Гуайра) новую партию российской вакцины „Спутник V“. Вакцины продолжают поступать со всего мира, и мы надеемся, что в этом мае ситуация (с поставками — прим. ред.) еще улучшится», — сказал венесуэльский лидер в эфире государственного телеканала VTV. Его цитирует РИА «Новости».

В ходе применения «Спутника V» в Венесуэле побочные эффекты не зафиксированы, а сам препарат уже пользуется доверием населения, рассказывал ранее глава минздрава страны Карлос Альварадо.

Власти Чехии напротив, демонстративно отказались от российской вакцины от коронавируса. Премьер-министр страны Андрей Бабиш в интервью заявил, что «Спутник V» в Чехии уже не нужен, других вакцин против коронавируса достаточно.