Власти Чехии демонстративно отказались от «Спутника V»

«Спутник V» в Чехии уже не нужен, других вакцин против коронавируса достаточно, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш в интервью YouTube-каналу Xaver Live.

«Мы уже в ней (российской вакцине — прим. ред.) не нуждаемся. Вакцин у нас достаточно», — ответил Бабиш на вопрос ведущего программы о том, является ли использование российской вакцины «Спутник V» в республике уже закрытой темой.

Президент Чехии Милош Земан неоднократно заявлял о том, что «Спутник V» могла бы применяться в республике и для этого, на его взгляд, достаточно было бы одобрения ее нацрегулятором.

Премьер Бабиш, не исключая использования российской вакцины в стране, подчеркивал, что это может быть сделано только после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

В воскресенье, 2 мая, груз с российской вакциной «Спутник V» прибыл в аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку. Первую партию вакцины встретили представители МИД и Минздрава Азербайджана, а также посол России в Баку Михаил Бочарников.

Российская вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Это разработка специалистов российского Института имени Гамалеи. В основе препарата находятся два обезвреженных аденовируса, которые выступают в качестве переносчика генетической информации белка коронавируса SARS-CoV-2.

При проникновении в организм иммунная система реагирует на части чужеродного белка и формирует антитела.