Власти Австрии раскрыли планы Тимановской после приезда в Вену

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, в последний момент решившая лететь в Вену вместо Варшавы, может отправиться в столицу Польши уже сегодня. Об этом рассказали в МВД Австрии.

В Вене Тимановская будет находиться в безопасной транзитной зону, где за спортсменкой будут наблюдать правоохранители. Власти Австрии считают, что Тимановская не будет просить убежища в этой стране и отправиться в Польшу, сообщило РИА «Новости».

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета начала работу по делу Тимановской. По словам официального представителя МОК Марка Адамса, организация уже получила отчет от Национального олимпийского комитета Белоруссии по ситуации со спортсменкой. Комиссия намерена выслушать мнение тренерского штаба команды и главного тренера Юрия Моисевича.

По словам Тимановской, она должна была выступить на Олимпиаде в беге на двух дистанциях. Но ее решили задействовать в эстафете, к которой она не готовилась. В итоге спортсменку отозвали в Белоруссию, но она отказалась ехать. Сейчас она получила гуманитарную визу Польшу