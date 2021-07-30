Объемы импорта российских товаров в США выросли даже в условиях санкций

За первые пять месяцев 2021 года импорт российской нефти в США увеличился примерно на три четверти. Как резюмировали эксперты в беседе с РБК, санкции очень мало влияют на объемы импорта.

Выросли и показатели по другим сырьевым закупкам из России. Кроме того, аналитики отметили рост поставок из нашей страны по ряду других категорий, не связанных с сырьем. Например, это касается российских мороженых крабов — импорт вырос с $263 млн до $395 млн по итогам января-мая.

Наращивание объемов импорта российских товаров в США происходит на фоне санкций. Но эксперты не видят в этом никакого парадокса. Они отмечают, что США вводят санкции избирательно. Разумеется, в Америке думают о том, как сделать ущерб для экономики своей страны минимальным. Те санкции, которые уже введены, не касаются основных каналов торговли между Россией и США.

Другое дело, если бы было решено отключить Россию от системы SWIFT — это действительно могло бы стать серьезным ударом. На данный момент можно резюмировать, что санкции практически не повлияли на объемы импорта из России, и бизнес остается отделенным от политических решений.

Ранее в рейтинговом агентстве S&P Global Ratings заявили, что российская экономика восстановилась после кризиса в пандемию и вернулась к прежним показателям. Эксперты считают, что коронавирус уже не сможет пошатнуть ее стабильность.