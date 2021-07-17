S&P объявило о возвращении экономики России на докризисный уровень

Российская экономика вернулась к докризисному уровню, пандемия коронавируса не срывает ее восстановление, заявили в S&P Global Ratings. Международное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

«S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России в иностранной валюте на уровне „BBB-/A-3“ и долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне „BBB/A-2“. Прогноз по долгосрочным рейтингам — стабильный», — отмечено в сообщении.

Давление на рейтинг, считают в агентстве, может возрасти при сильном ужесточении санкций в отношении России. Это может привести к оттоку капитала из страны и, соответственно, к повышенным рискам.

Прогнозы агентства прокомментировали в российском Минфине, сообщил ТАСС. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что данные S&P — очередное подтверждение правильной экономической политики, которую проводят в стране. Текущее состояние экономики Силуанов назвал устойчивым перед возможными внешними шоками.