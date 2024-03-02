Мир 02 марта 2024, 11:23 В Турции заявили о подготовке к визиту Путина РИА «Новости»: в Турции готовятся к визиту Путина, точных сроков пока нет РИА «Новости»

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Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Турции продолжается, но дату еще не определили. Об этом РИА «Новости» заявил источник в администрации лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Ведется подготовка. По срокам ничего нового», — рассказал собеседник агентства.

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В Кремле ранее заявляли, что до президентских выборов, которые будут проходит с 15 по 17 марта, визит Путина в Турцию не планируется. В это время у него напряженный график.

Источник в Анкаре утверждал, что российский лидер может приехать на переговоры с Эрдоганом в конце апреля или в начале мая.

Накануне в Турцию, где стартовал III Анталийский дипломатический форум, прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Он уже провел ряд переговоров с коллегами из Турции, Азербайджана и Республики Сербской.