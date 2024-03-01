Мир 01 марта 2024, 23:49 Дипломаты слетелись в Турцию. С кем и о чем говорил Лавров в первый день Анталийского форума Политолог Самонкин: визит Лаврова в Турцию разрушил миф об изоляции России Пресс-служба Министерства иностранных дел России

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Весна 2024 года началась для министра иностранных дел России Сергея Лаврова с поездки в Турцию. Там проходит III Анталийский дипломатический форум. Только в первый день мероприятия глава внешнеполитического ведомства провел три раунда переговоров: с коллегами из Турции и Азербайджана, а также президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. В ближайшую субботу в графике Лаврова еще три встречи. Поездка главы МИД в Турцию стала очередным разрушением мифа западных стран о международной изоляции России.

Встречи на форуме

На дипломатический форум Сергей Лавров прибыл в день его открытия, 1 марта. Первые переговоры он провел с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Пресс-служба внешнеполитического ведомства уточнила, что собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе.

«Министры провели „сверку часов“ по актуальным вопросам российско-турецкого политического диалога и торгово-экономического сотрудничества», — подчеркнули в пресс-службе.

Вторым собеседником российского министра стал руководитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов. Переговоры участники посвятили перспективам и дальнейшему развитию двух стран по положениям Декларации союзническом взаимодействии, подписанной в 2022 году, а также реализации трехстороннего соглашения России, Азербайджана и Армении.

РИА «Новости»

Министры договорились продолжить совместную работу в рамках многосторонних форматов, включая «Каспийскую пятерку» (Россия, Азербайджан, Туркменистан, Иран, Казахстан) и Консультативную региональную платформу «3+3» (страны Южного Кавказа: Азербайджан, Армения и Грузия и крупные региональные державы: Россия, Турция, Иран).

Во время очередного перерыва между переговорами на Лаврова накинулись журналисты. Корреспондент телеканала TRT попросила главу российского МИД прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода войск НАТО на Украину. В ответ Лавров только рассмеялся.

Последним собеседником в первый день Анталийского дипломатического форума министра иностранных дел России стал президент Республики Сербской Мирослав Додик.

Участники обменялись мнениями о выполнении договоренностей, которых руководитель балканской республики достиг в переговорах с президентом России Владимиром Путиным во время встречи в Казани после участия в открытии международного спортивного турнира «Игры будущего».

Кроме того, Сергей Лавров поднял вопрос о реализации выполнения Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, где Россия выступала в качестве государства-гаранта. При оценке обстановки стороны пришли к мнению, что сейчас она осложнилась вмешательством со стороны стран Запада. Глава МИД подчеркнул, что Россия продолжит настаивать на выполнении пунктов мирного соглашения, как единственной основы для безопасности и развития региона.

В остальные два дня Анталийского дипломатического форума Сергей Лавров встретится с главами МИД Киргизии и Узбекистана, а также королем Эсватини.

Ошибка Запада

Визит Сергея Лаврова в Турцию не единственная заграничная поездка, запланированная на ближайшее время. Его график на этот год очень плотно расписан, так как Россия заняла пост председателя БРИКС, поэтому впереди у него еще много переговоров с дипломатами других стран в разных концах мира. Об этом «360» рассказал председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт и участник Изборского клуба, член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин.

Он добавил, что любая поездка за границу главы внешнеполитического ведомства в очередной раз показывает несостоятельность заявлений стран Запада о «международной изоляции» России.

Данный визит носит экономический, культурный и геополитический характер. Но еще он полностью разбил миф об изоляции России, потому что весь график Лаврова уже расписан. Будут встречи в разных концах мира со странами, которые заинтересованы в экономических отношениях с Россией. Юрий Самонкин Член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России

Отдельно он отметил повышенный интерес Турции к расширению и углублению отношений с Россией. Политолог пояснил, что страна ведет собственную геополитическую игру. Находясь в самом центре НАТО, она не особо подчиняется требованиям США и все меньше смотрит в сторону Запада.

Самонкин напомнил, что после переизбрания на новый срок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что денонсирует заявку страны в Евросоюз. Тем самым он показал, что есть другие объединения стран, от вступления в которые страна выиграет намного больше среди них тот же БРИКС.