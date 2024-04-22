22 апреля 2024, 08:32
В Турции заявили, что не отказывают россиянам в открытии счетов
РИА «Новости»: госбанки Турции открывают счета россиянам
Россияне могут открыть счета в государственных банках Турции, им не отказывают. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на источник в банковской сфере.
До этого некоторые СМИ сообщили, что гражданам РФ массово отказывают в открытии счетов. По их данным, «Зираат банк» закрывал имеющиеся счета пользователей.
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«Мы готовы открыть банковские счета гражданам РФ», — поделился собеседник агентства.
По его словам, у гражданина России должен быть при себе документ, подтверждающий право на работу в Турции, вид на жительство. В некоторых случаях потребуется предоставить депозит.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в Турции увеличилось число банков, которые отказываются работать с российскими кредитными организациями.
Турция
Банки
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