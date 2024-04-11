Деньги 11 апреля 2024, 19:07 Отказы банков дружественных стран по платежам из России резко выросли Глава ВТБ: банки из КНР, Турции и ОАЭ стали отказываться работать с российскими Unsplash

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Банки дружественных стран резко увеличили число отказов в проведении платежей из России. Об этом глава ВТБ Андрей Костин рассказал на съезде Ассоциации банков России. Его процитировало РИА «Новости».

«Ситуация здесь развивается динамично и не очень радует. <...> Постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы работать», — отметил он.

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По словам Костина, отказы в проведении платежей от комплаенс-контроля появились без разъяснения причин после ужесточения вторичных санкций Запада в конце 2023 года. При этом больше всего отказов поступило от банков дружественных юрисдикций, отметил глава ВТБ.

Также банкир указал на рост сроков проведения платежей и комиссии за них. Кредитные организации также стали запрашивать больше документов, особенно по сделкам с электроникой, компьютерами и оборудованием.

Несколько крупных китайских банков перестали принимать российские платежи в юанях. Аналогичную ситуацию зафиксировали и в кредитных организациях Турции.