Путин обсудил с Макроном ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин созвонился с главой Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили ситуацию с коронавирусом.

«В ходе обмена мнениями о ситуации в связи с распространением пандемии коронавируса главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и Франции мерах, направленных в том числе и на минимизацию негативных социально-экономических последствий», — сообщается на официальном сайте Кремля.

Макрон поблагодарил Путина за помощь при доставке медицинских средств и оборудования через Россию во Францию. Еще он сказал слова благодарности за содействие при возвращении домой французских граждан.

Во время разговора стороны договорились и дальше продолжать сотрудничество. Кроме того, главы двух стран обсудили проведение встречи членов Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции.

«Были затронуты и некоторые другие вопросы международной повестки дня, включая урегулирование внутриукраинского конфликта», — отмечается в сообщении.

Телефонный разговор происходил по инициативе президента Франции.

Коронавирус продолжает стремительно распространяться по всему миру. Число зараженных уже превысило отметку в 2,1 миллиона человек. Во Франции заболевших COVID-19 насчитывается более 106 тысяч, а в России — 32 008 человек.