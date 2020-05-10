В Тбилиси раскритиковали назначение Саакашвили на Украине
По данным «Интерфакса», такое мнение высказал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
«Это решение было очень непонятным и это кадровое решение, бесспорно, бросает тень на политическое сотрудничество между нашими странами», — заявил Талаквадзе.
Он напомнил, что Верховная рада после обращения грузинской стороны сняла с повестки дня вопрос о назначении Саакашвили. Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский назначил его руководителем консультативного совета.
Талаквадзе подчеркнул, что Тбилиси услышал комментарий Киева о том, что правительство Украины само решает, куда назначать своих граждан. Но в этом случае речь идет о человеке, который дестабилизирует внутреннюю политику Грузии и «занят деструкцией».
Глава парламента предупредил, что вскоре украинское общество увидит, кого назначило в реальности главой комитета реформ.
В МИД Украины после отзыва грузинского посла в Тбилиси для проведения консультаций из-за возврата Саакашвили в политическую жизнь Киева заявили, что не видят в этом никакой угрозы для дружественных отношений между странами. Зеленский назвал ошибочной негативную реакцию Грузии на назначение Саакашвили в комитет реформ при Нацсовете.