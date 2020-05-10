В Тбилиси раскритиковали назначение Саакашвили на Украине

Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины «бросает тень» на отношения двух стран.

По данным «Интерфакса», такое мнение высказал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

«Это решение было очень непонятным и это кадровое решение, бесспорно, бросает тень на политическое сотрудничество между нашими странами», — заявил Талаквадзе.

Он напомнил, что Верховная рада после обращения грузинской стороны сняла с повестки дня вопрос о назначении Саакашвили. Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский назначил его руководителем консультативного совета.

Талаквадзе подчеркнул, что Тбилиси услышал комментарий Киева о том, что правительство Украины само решает, куда назначать своих граждан. Но в этом случае речь идет о человеке, который дестабилизирует внутреннюю политику Грузии и «занят деструкцией».

Глава парламента предупредил, что вскоре украинское общество увидит, кого назначило в реальности главой комитета реформ.

В МИД Украины после отзыва грузинского посла в Тбилиси для проведения консультаций из-за возврата Саакашвили в политическую жизнь Киева заявили, что не видят в этом никакой угрозы для дружественных отношений между странами. Зеленский назвал ошибочной негативную реакцию Грузии на назначение Саакашвили в комитет реформ при Нацсовете.