    10 мая 2020, 05:47

    В Тбилиси раскритиковали назначение Саакашвили на Украине

    Анастасия Кукова

    Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины «бросает тень» на отношения двух стран.
    В Тбилиси раскритиковали назначение Саакашвили на Украине

    По данным «Интерфакса», такое мнение высказал председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

    «Это решение было очень непонятным и это кадровое решение, бесспорно, бросает тень на политическое сотрудничество между нашими странами», — заявил Талаквадзе.

    Он напомнил, что Верховная рада после обращения грузинской стороны сняла с повестки дня вопрос о назначении Саакашвили. Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский назначил его руководителем консультативного совета.

    Талаквадзе подчеркнул, что Тбилиси услышал комментарий Киева о том, что правительство Украины само решает, куда назначать своих граждан. Но в этом случае речь идет о человеке, который дестабилизирует внутреннюю политику Грузии и «занят деструкцией».

    Глава парламента предупредил, что вскоре украинское общество увидит, кого назначило в реальности главой комитета реформ.

    В МИД Украины после отзыва грузинского посла в Тбилиси для проведения консультаций из-за возврата Саакашвили в политическую жизнь Киева заявили, что не видят в этом никакой угрозы для дружественных отношений между странами. Зеленский назвал ошибочной негативную реакцию Грузии на назначение Саакашвили в комитет реформ при Нацсовете.