Украинский МИД отреагировал на отзыв грузинского посла

В украинском министерстве заметили, что грузинского посла не отозвали из страны, а вызвали для консультаций в Тбилиси. Дипломаты напомнили, что это обычная практика в их работе.

«Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами», — отмечается на сайте МИД Украины.