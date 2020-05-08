Украинский МИД отреагировал на отзыв грузинского посла
Внешнеполитическое ведомство Незалежной прокомментировало решение Грузии отозвать своего посла в связи с назначением Михаила Саакашвили на государственную должность. Об этом сообщил RT.
В украинском министерстве заметили, что грузинского посла не отозвали из страны, а вызвали для консультаций в Тбилиси. Дипломаты напомнили, что это обычная практика в их работе.
«Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами», — отмечается на сайте МИД Украины.