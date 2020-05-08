    08 мая 2020, 17:44

    Украинский МИД отреагировал на отзыв грузинского посла

    Артур Блянихов

    Внешнеполитическое ведомство Незалежной прокомментировало решение Грузии отозвать своего посла в связи с назначением Михаила Саакашвили на государственную должность. Об этом сообщил RT.

    В украинском министерстве заметили, что грузинского посла не отозвали из страны, а вызвали для консультаций в Тбилиси. Дипломаты напомнили, что это обычная практика в их работе.

    «Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами», — отмечается на сайте МИД Украины.