В Таиланде число зараженных коронавирусом выросло до 14 человек

Министерство здравоохранения Таиланда рассказало о шести китайцах, которые заболели коронавирусом на территории королевства. Таким образом, общее число заразившихся в стране возросло до 14 человек.

«Еще у шести граждан КНР, находящихся в качестве туристов на территории Таиланда, обнаружен коронавирус. Пятеро из шести — члены одной семьи из провинции Хубэй, прибывшие в страну неделю назад. У одного из них началась коронавирусная пневмония, и он заразил других», — сообщил постоянный секретарь Министерства здравоохранения страны доктор Сукхум Канчанапхимай. Его процитировало РИА «Новости».

Еще один человек приехал из Шэньчжэня. При этом из 14 инфицированных уже пять выздоровели и вернулись из больниц домой. Постоянный секретарь министерства отметил, что остальные больные находятся в инфекционных отделениях клиник Таиланда на полном карантине. Большинство заболевших — граждане Китая. Только один из заразившихся — житель Таиланда. Перед Новым годом женщина была в китайском Ухане. Сейчас ее уже выписали из больницы.

Опасный коронавирус обнаружили в городе Ухань в конце 2019 года. Первый заболевший этим вирусом умер в начале января. По последним данным, жертвами инфекции стали 106 человек, еще более четырех тысяч заболели.

Тем временем Россия делает все возможное, чтобы россияне не заразились вирусом. Из китайского Хэйхэ в Благовещенск эвакуировали 213 граждан РФ.