Более 200 россиян вернулись домой по временному коридору из Китая

По временному коридору, организованному из приграничного китайского города Хэйхэ в российский Благовещенск в Приамурье, из Китая в Россию эвакуировались 213 человек. Признаков инфекционных заболеваний ни у кого из них не выявлено.

«На текущий момент, по предварительным данным, въехало 213 человек. Из них 194 россиянина, 17 граждан КНР с видом на жительство в России и два гражданина Эфиопии. Признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено. Один человек с подозрением на патологию неинфекционной природы на скорой доставлен в Благовещенскую городскую клиническую больницу для уточнения диагноза», — пояснила руководитель Амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова. Ее слова привел сайт правительства Амурской области.

По словам Кургановой, все путешественники прошли двойной тепловизионный контроль. Повышенной температуры ни у кого из пересекавших границу выявлено не было.

Благовещенск и Хэйхэ — города, расположенные на противоположных берегах Амура. Они связаны регулярным речным сообщением и автомобильным мостом. Международный пункт пропуска Хэйхэ был закрыт на время празднования китайского Нового года до 1 февраля. В связи со вспышкой коронавируса в Китае здесь был организован временный коридор для эвакуации россиян.

В России до последнего момента случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Между тем в Китае этот вирус нашли у 4515 человек, 106 человек погибли.