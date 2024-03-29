Мир 29 марта 2024, 13:00 В Таджикистане по подозрению в причастности к теракту в «Крокусе» задержали 9 человек РИА «Новости»: в Таджикистане задержали 9 человек по делу о теракте в «Крокусе» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Девять человек задержали в Таджикистане по подозрению в возможной связи с исполнителями террористического акта в «Крокус Сити Холле». Об этом РИА «Новости» рассказали в спецслужбах республики.

«По подозрению в возможной связи с исполнителями теракта в „Крокусе“ в Таджикистане задержали девять человек», — сообщил источник.

Реклама

Он уточнил, что речь идет о жителях Вахдатского района, которых заподозрили в связи с ИГ* и лицами, которые совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта.

Ранее стало известно, что из дома в таджикистанском селе увезли семью одного из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле Шамсидина Фаридуни. Его дядя отмечал, что 23 марта люди „в официальной форме“ забрали их в неизвестном направлении.

*«Исламское государство» / ИГ — запрещенная в России террористическая организация.