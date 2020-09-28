В столкновениях с Азербайджаном Армения потеряла 16 военных
Об этом сообщил Sputnik Армения со ссылкой на представителя Минобороны Арцруна Ованнисяна. По его словам, было подбито 33 азербайджанских танка, БМП и БТР, уничтожены 27 беспилотников и четыре вертолета.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались около 07:10 местного времени с интенсивного ракетно-артиллерийского обстрела Степанакерта. Известно, что в Мартуни погибла пожилая женщина и ее девятилетняя внучка. Около 100 человек ранены.
Военные эксперты утверждают, что Азербайджан применил реактивные системы залпового огня «Смерч», «Полонез», «Косырга» и другие средства крупного калибра.
Примерно десяток сайтов армянских СМИ подвергся хакерской атаке из Азербайджана, но через несколько часов их работа была восстановлена.
В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.