В столкновениях с Азербайджаном Армения потеряла 16 военных

В ходе боев по всей линии соприкосновения нагорного Карабаха и Азербайджана армянская армия потеряла 16 человек и десять солдат были ранены. Баку, по данным ереванского Минобороны, потерял около 200 военных.

Об этом сообщил Sputnik Армения со ссылкой на представителя Минобороны Арцруна Ованнисяна. По его словам, было подбито 33 азербайджанских танка, БМП и БТР, уничтожены 27 беспилотников и четыре вертолета.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались около 07:10 местного времени с интенсивного ракетно-артиллерийского обстрела Степанакерта. Известно, что в Мартуни погибла пожилая женщина и ее девятилетняя внучка. Около 100 человек ранены.

Военные эксперты утверждают, что Азербайджан применил реактивные системы залпового огня «Смерч», «Полонез», «Косырга» и другие средства крупного калибра.

Примерно десяток сайтов армянских СМИ подвергся хакерской атаке из Азербайджана, но через несколько часов их работа была восстановлена.

В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.