Автобусы с резервистами Армении едут в Карабах. Видео

В Нагорный Карабах из Армении выехали автобусы с резервистами. На опубликованных Sputnik Армения кадрах видно, что едут и мужчины, и женщины. Они заявляют, что не отдадут противнику ни пяди земли, ни одного солдата, и едут в Карабах, чтобы вернуться всем вместе.

По последним данным, в результате начавшегося 27 сентября противостояния с войсками Азербайджана, погибли 16 армянских военнослужащих, бабушка с внуком, ранены более 100 человек.

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил на брифинге, что у армянской стороны есть потери.

«Есть потерянные позиции в направлении Талыша и на юге, есть десятки пострадавших среди мирного населения, в том числе погибшие», — добавил он.

Арутюнян подчеркнул, что в военных действиях участвует Турция. Были использованы турецкие F-16, которые находились в Азербайджане во время недавних учений.

«Они используют современные средства — БПЛА, находящиеся на территории Турции», — уточнил он.

Арутюнян заявил, что подобных боестолкновений еще не было, идет полномасштабная война по всей линии соприкосновения — от Омара до Аракса. По его словам, перед нападением была проведена подготовительная работа.

Ранее армянская сторона сообщала, что были подбиты 33 танка и БМП противника, 27 беспилотников и четыре вертолета. Захвачены 11 единиц военной техники. С азербайджанской стороны погибли около 200 человек.