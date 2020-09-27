Автобусы с резервистами Армении едут в Карабах. Видео
По последним данным, в результате начавшегося 27 сентября противостояния с войсками Азербайджана, погибли 16 армянских военнослужащих, бабушка с внуком, ранены более 100 человек.
Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян сообщил на брифинге, что у армянской стороны есть потери.
«Есть потерянные позиции в направлении Талыша и на юге, есть десятки пострадавших среди мирного населения, в том числе погибшие», — добавил он.
Арутюнян подчеркнул, что в военных действиях участвует Турция. Были использованы турецкие F-16, которые находились в Азербайджане во время недавних учений.
«Они используют современные средства — БПЛА, находящиеся на территории Турции», — уточнил он.
Арутюнян заявил, что подобных боестолкновений еще не было, идет полномасштабная война по всей линии соприкосновения — от Омара до Аракса. По его словам, перед нападением была проведена подготовительная работа.
Ранее армянская сторона сообщала, что были подбиты 33 танка и БМП противника, 27 беспилотников и четыре вертолета. Захвачены 11 единиц военной техники. С азербайджанской стороны погибли около 200 человек.