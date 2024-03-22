Мир 22 марта 2024, 04:41 В США заявили, что Россия устроила наемникам ад на земле Экс-разведчик Риттер: Россия на Украине устроила наемникам ад на земле Freepik

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Наемники стали реже приезжать на Украину, потому что российские войска устроили для них ад на поле боя. Об этом в эфире YouTube-каналу Dialogue Works рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Прятаться от ударов русской артиллерии раз за разом без надежды на выживание — это что-то, в чем захотят участвовать меньше наемников. <…> Все меньше и меньше людей вызываются подписать себе смертный приговор», — заявил американский разведчик.

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Риттер добавил, что американские наемники отправляются на Украину ради денег, участие в конфликте для них не сопряжено ни с какой идеологией.

Министр обороны Молдавии ранее признал, что граждане страны участвуют в конфликте на стороне Украины в качестве наемников в интернациональном легионе.