На этой неделе федеральные власти США привели в исполнение сразу смертных приговора. Это первые случаи применения высшей меры наказания за последние 17 лет. Все преступники совершили убийства, и все они пытались добиться помилования, когда стало известно, что смертной казни не избежать

Об этом сообщило издание Des Moines Register. Во вторник был казнен сторонник теории белого превосходства Даниэль Льюис Ли. В 1999 году в Арканзасе вместе с подельником они убили семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку. В сентябре его адвокаты подали ходатайство о помиловании. Они заявили, что причиной смертного приговора якобы стало решение экспертов, назвавших Ли «опасным психопатом». Адвокаты заявили, что специалисты, обрекшие их клиента на смерть, признавались, что их вердикт был лишен научного обоснования. Однако хлесткий диагноз произвел на присяжных большое впечатление, и они приговорили Дэнни Ли к смертной казни.

В четверг был казнен Уэсли Ира Пурки. В 1998 он изнасиловал и жестко убил 16-летнюю девушку. Затем он сжег ее тело и утопил останки в пруду. В том же году он избил до смерти 80-летнюю женщину. Его арестовали в тот момент, когда он пытался уничтожить огнем и ее тело.

В своих преступлениях он признался в надежде на перевод в более удобную тюрьму, но, когда сообразил, что прокуроры могут отправить его на смертную казнь, отказался от показаний. Его адвокаты также пытались добиться помилования. По их словам, он сам был жертвой. Родители его унижали и избивали, подвергали сексуальным надругательствам. Когда он попал в католическую школу, ничего не изменилось. Монахини были к нему жестоки, а священник якобы домогался.

Последним перед высшим судом предстал 18 июля Дастин Хонкен. В штате Айова примерно 30 лет назад он создал разветвленную метамфитаминовую сеть. Мужчину признали виновным в убийстве пяти человек, в том числе, двух детей.

Следующая казнь состоится 28 августа. Высшую меру наказания применят к Киту Дуэйну Нельсону, который похитил и изнасиловал десятилетнюю девочку.