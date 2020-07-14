facebook_pixel
    14 июля 2020, 17:36

    Смертная казнь впервые за 17 лет прошла в США

    Ксения Басырова

    13 июля в США был казнен 47-летний Дэниел Льюис Ли. Это первый приведенный в исполнение смертный приговор по федеральному обвинению за 17 лет.
    Смертная казнь впервые за 17 лет прошла в США

    Преступнику ввели смертельную инъекцию, до последнего момент жизни Дэниэл Льюис Ли утверждал, что не совершал преступления и что казнить собираются невиновного человека, передает агентство Assосiated Press.

    «Я сделал много ошибок в своей жизни, но я не убийца», — говорил Ли.

    Его обвинили в нескольких преступлениях, в том числе, в убийстве семьи из трех человек в Арканзасе. Среди погибших была восьмилетняя девочка. По данным расследования, Ли состоял в ультраправой группировке, которая собиралась строить новое общество только для белых людей.

    Решение о проведении казни на этой неделе вызвало волну критики среди родственников осужденных. Они подали заявления в суд с просьбой перенести процесс из-за пандемии коронавируса, однако власти их отклонили.

    В течение этой недели в США планируют казнить еще двух человек, осужденных за федеральные преступления.

    Ранее сообщалось, что федеральные власти собираются возобновить смертную казнь в июле.