Смертная казнь впервые за 17 лет прошла в США
Преступнику ввели смертельную инъекцию, до последнего момент жизни Дэниэл Льюис Ли утверждал, что не совершал преступления и что казнить собираются невиновного человека, передает агентство Assосiated Press.
«Я сделал много ошибок в своей жизни, но я не убийца», — говорил Ли.
Его обвинили в нескольких преступлениях, в том числе, в убийстве семьи из трех человек в Арканзасе. Среди погибших была восьмилетняя девочка. По данным расследования, Ли состоял в ультраправой группировке, которая собиралась строить новое общество только для белых людей.
Решение о проведении казни на этой неделе вызвало волну критики среди родственников осужденных. Они подали заявления в суд с просьбой перенести процесс из-за пандемии коронавируса, однако власти их отклонили.
В течение этой недели в США планируют казнить еще двух человек, осужденных за федеральные преступления.
Ранее сообщалось, что федеральные власти собираются возобновить смертную казнь в июле.