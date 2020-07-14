Смертная казнь впервые за 17 лет прошла в США

13 июля в США был казнен 47-летний Дэниел Льюис Ли. Это первый приведенный в исполнение смертный приговор по федеральному обвинению за 17 лет.

Преступнику ввели смертельную инъекцию, до последнего момент жизни Дэниэл Льюис Ли утверждал, что не совершал преступления и что казнить собираются невиновного человека, передает агентство Assосiated Press.

«Я сделал много ошибок в своей жизни, но я не убийца», — говорил Ли.

Его обвинили в нескольких преступлениях, в том числе, в убийстве семьи из трех человек в Арканзасе. Среди погибших была восьмилетняя девочка. По данным расследования, Ли состоял в ультраправой группировке, которая собиралась строить новое общество только для белых людей.

Решение о проведении казни на этой неделе вызвало волну критики среди родственников осужденных. Они подали заявления в суд с просьбой перенести процесс из-за пандемии коронавируса, однако власти их отклонили.

В течение этой недели в США планируют казнить еще двух человек, осужденных за федеральные преступления.

Ранее сообщалось, что федеральные власти собираются возобновить смертную казнь в июле.