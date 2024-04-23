Мир 23 апреля 2024, 05:11 В США учительницу обвинили в сексуальных домогательствах к ученице NYP: в США учительницу обвинили в домогательствах к 13-летней ученице Freepik

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Школьную учительницу из штата Нью-Джерси обвинили в сексуальных домогательствах к 13-летней ученице. Об этом сообщила газета New York Post.

Родители подростка утверждают, что 38-летняя преподавательница Дженна Шабика домогалась их дочери в коридоре школы 13 марта.

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В качестве доказательств они ссылаются на записи камер видеонаблюдения и слова одного из сотрудников учебного заведения, который оказался свидетелем.

Адвокат учительницы настаивает на ее невиновности. По ее словам, женщину оклеветали.

«Во взаимодействиях Дженны и ученицы 13 марта не было абсолютно ничего противозаконного, непристойного или аморального. К сожалению, в результате лживых и необоснованных обвинений Дженна и ее семья стала мишенью многочисленных угроз», — заявил юрист.

Сообщается, что ранее Шабика дружила с семьей девочки и часто бывала у нее в гостях.

Ранее в США обвинили учительницу в том, что она растлила и изнасиловала 12-летнего школьника. Американка заявила, что она забеременела от ученика.