Криминал 12 марта 2024, 10:47 Учительница из США забеременела от 12-летнего ученика WMC: в США 38-летнюю учительницу обвинили в растлении 12-летнего ученика РИА «Новости»

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Правоохранительные органы США предъявили 23 обвинения бывшей школьной учительнице, которая вступала в интимные отношения с несовершеннолетними учениками. Об этом сообщило WMC.

По информации издания, 38-летнюю Алиссу Маккоммон обвинили в совершении 23 преступлений, среди которых — пять случаев растления несовершеннолетнего с отягчающими обстоятельствами, два пункта изнасилования, совершенного авторитетным лицом, два случая давления на свидетеля и другие обстоятельства.

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Согласно телефонному разговору, который прозвучал в суде 3 октября, женщину также подозревали в сексуальном насилии над одним из школьников, которому в тот момент было 12 лет. Позднее она заявила, что беременна от него.

Ранее суд в Москве дал американцу 21 год колонии за изнасилование несовершеннолетних сыновей. Мужчина совершал это неоднократно, когда дети приезжали к нему в гости в американский город Хьюстон.