Мир 10 марта 2024, 04:18 «Нет слов». В Германии возмутились из-за ошибки ВСУ, повлекшей потерю ЗРК Patriot Немецкий журналист Репке: Украина сама позволила ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot Freepik

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Украина разместила американский зенитный ракетный комплекс Patriot слишком близко к линии боевого соприкосновения и дала российским военным время для атаки по этой технике. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.

«Украина разместила две пусковые установки Patriot менее чем в 40 километрах от линии фронта на расстоянии менее 10 метров друг от друга», — написал он.

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Журналист объяснил, что комплексы были там продолжительное время. За этот период ВС России успели запустить баллистическую ракету по Patriot и уничтожить ЗРК.

«Нет слов», — подытожил Репке.

Ранее агентство УНИАН опубликовало информацию об уничтожении пусковых установок M901 комплекса MIM-104 Patriot российскими военными. Технику поразили около города Покровска. Как отметили журналисты, место удара установили почти сразу.