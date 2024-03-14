Мир 14 марта 2024, 02:13 В США рассказали, когда Зеленский может сбежать с Украины Экс-морпех Хо: Зеленский может сбежать на свою виллу в Майми уже этой осенью Flickr

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Президент Украины Владимир Зеленский может сбежать из страны уже этой осенью, когда коррумпированная система власти рухнет из-за прекращения финансового потока из США. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо.

Офицер предположил, что на Украине начнется паника, если американский конгресс так и не примет решение о предоставлении киевскому режиму еще 60 миллиардов долларов. Предыдущие ассигнования закончились еще в конце прошлого года.

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По мнению Хо, Украина представляет собой коррупционную пирамиду. Деньги, поступающие от США, чиновники распределяют между собой. Если денежный поток прекратится, то эти люди запаникуют.

«И тогда вы увидите, например, как Зеленский бежит в свою виллу в Майами. <…> Что-то подобное, вероятно, может случиться не позднее, чем ко Дню труда», — предположил бывший морпех.

Ранее блогер «Голос Мордора» назвал Украину списанным активом Запада, которой дают оружие лишь для того, чтобы она била по территории России, пытаясь вызвать панику у населения, вызвать нестабильность в стране и подорвать российскую экономику.