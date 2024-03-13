Эксклюзив 13 марта 2024, 17:57 Украина — списанный актив Запада. Почему Зеленскому не помогут новые подачки Блогер «Голос Мордора»: Украина стала списанным активом Запада U.S. Department of Defense

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В США заговорили о том, что Украина могла бы перейти в новое наступление и нанести удары по Крыму. Сделать это, по мнению главы ЦРУ, можно при условии получения Киевом нового пакета помощи. Любопытно — верит ли автор такого прогноза в то, о чем рассуждает, заметил автор Telegram-канала «Голос Мордора». Даже если украинские власти и получат какие-то средства, это не отметит тот факт, что республика стала для Запада уже списанным активом, подчеркнул он в колонке для «360».

Далее — его прямая речь.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что американская помощь Украине (при условии ее выделения конгрессом) должна обеспечить Киеву перехват инициативы на поле боя к началу 2025 года, а также переход к новому контрнаступлению.

Интересно одно — он сам верит в то, что говорит? Как мне кажется, вообще нет.

Задача Запада сейчас не в том, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению. Задача только одна — как можно сильнее затянуть [конфликт] и нанести как можно больший ущерб России.

Западники до сих пор верят в то, что экономика России может треснуть. Несмотря на все данные разведки, несмотря на ситуацию в мире, западные эксперты и аналитики до сих пор верят в ту экономическую модель, которую за последние десятилетия создал Запад.

Верят в цифры ВВП, биржевые индексы и свой печатный станок, полностью оторвавшись от экономики реальной. Вся эта конструкция работала только на том, что можно было выкачивать товары со всего мира, по сути выменивая их на стеклянные бусы, как и пару сотен лет назад. Инструменты изменились, но суть осталась прежней.

Но правда в том, что кормит, одевает и обеспечивает людей энергией экономика реальная, а не биржи с их пузырями. И правда в том, что Запад скоро потеряет свое последнее преимущество — технологическое. И стеклянные бусы в итоге превратятся в стеклянные бусы, а не ценный меновой актив.

Что касается Украины, то ей сейчас будут давать оружие не для наступления, а для того, чтобы она могла бить по российской территории, как можно дальше, пытаясь вызвать панику у населения, выбить какие-то промышленные и инфраструктурные объекты. Это тоже делается с надеждой подорвать российскую экономику и вызвать нестабильность в стране.

А на фронте украинцам в лучшем случае будут помогать создавать укрепленные линии, чтобы не пропустить русских дальше. Но и тут есть проблема — уже в людском ресурсе, который сильно выбит.

Украина потеряла и обученные, мотивированные части. А замена их на насильно мобилизованных с несколькими рожками патронов и автоматами вряд ли является адекватной. К тому же на мобилизацию нужны огромные деньги.

А еще над демократами и их планами по Украине нависает Дональд Трамп и масса выборов в Европе, результат которых предсказать сейчас очень сложно.

Но деньги, скорее всего, выделят. Хотя бы для того, чтобы 90% от суммы оставить у себя и получить бонусы от оружейных компаний. Однако это не меняет того факта, что Украина является уже списанным активом, пусть и не в краткосрочной перспективе.