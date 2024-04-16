Мир 16 апреля 2024, 06:04 В США вспомнили слова Путина и рассказали, чем закончится украинский кризис Экс-советник Буша: переговоры могли бы предотвратить украинский конфликт Unsplash

Читать 360tv в

Украинский конфликт можно было завершить мирным путем, если бы в США серьезно бы относились к интересам России по поводу безопасности. Об этом заявил экс-советник Джорджа Буша по РФ и Евразии Томас Грэм в беседе с изданием Hill.

«Вероятным исходом конфликта станут территориальные уступки в пользу Москвы и гарантии безопасности для Украины и России — то, чего можно было достичь мирным урегулированием еще до его начала», — сказал он.

Реклама

Грэм объяснил, что западные представители не стали обсуждать недопустимость расширения НАТО на восток, абсолютно проигнорировав опасения российского лидера Владимира Путина, который высказал свое мнение задолго до начала конфликта.

Экс-советник Буша выразил мнение, что ситуацию на Украине можно было бы избежать, если бы мировые лидеры четко понимали реальный баланс силы и были смелее в политическом отношении.

Ранее американский профессор Джон Миршаймер заявил, что решение о принятии Украины в НАТО, которое анонсировали в 2008 году, уже привело к катастрофическим последствиям. По его словам, Запад сделал «безумно глупый шаг», который обернулся для Украины потерей территорий.