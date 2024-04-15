Мир 15 апреля 2024, 21:37 Решение пригласить Украину в НАТО в 2008 году признали в США катастрофой Миршаймер: решение о вступлении Украины в НАТО в 2008 году привело к катастрофе РИА «Новости»

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Анонсируемое в 2008 году решение о принятии Украины в НАТО привело уже к катастрофическим последствиям, дальше будет еще хуже. Такое мнение высказал в эфире Youtube-канала Daniel Davis / Deep Dive американский профессор Джон Миршаймер.

«Мы заложили и подготовили катастрофический набор политических последствий. Мы будем жить с ними еще долго. В будущем это будет катастрофа», — прокомментировал профессор решение блока, принятое в апреле 2008 года.

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Миршаймер заявил, что Запад сделал «безумно глупый шаг», который привел к потере Крыма и Донбасса. Если бы Украину не позвали в НАТО, то эти территории могли бы до сих пор оставаться украинскими, предположил профессор. И не было бы проблем в Восточной Европе, которые есть сейчас, подчеркнул американец.

Украина умрет жалкой смертью благодаря Западу, заявил ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер. Конфликт закончится только на условиях России, уверен аналитик.