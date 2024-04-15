15 апреля 2024, 21:37
Решение пригласить Украину в НАТО в 2008 году признали в США катастрофой
Миршаймер: решение о вступлении Украины в НАТО в 2008 году привело к катастрофе
Анонсируемое в 2008 году решение о принятии Украины в НАТО привело уже к катастрофическим последствиям, дальше будет еще хуже. Такое мнение высказал в эфире Youtube-канала Daniel Davis / Deep Dive американский профессор Джон Миршаймер.
«Мы заложили и подготовили катастрофический набор политических последствий. Мы будем жить с ними еще долго. В будущем это будет катастрофа», — прокомментировал профессор решение блока, принятое в апреле 2008 года.
Реклама
Миршаймер заявил, что Запад сделал «безумно глупый шаг», который привел к потере Крыма и Донбасса. Если бы Украину не позвали в НАТО, то эти территории могли бы до сих пор оставаться украинскими, предположил профессор. И не было бы проблем в Восточной Европе, которые есть сейчас, подчеркнул американец.
Украина умрет жалкой смертью благодаря Западу, заявил ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер. Конфликт закончится только на условиях России, уверен аналитик.
США
Россия
Запад
НАТО
Украина
Реклама
Реклама