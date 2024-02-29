Мир 29 февраля 2024, 05:32 В США предупредили Зеленского о новых катастрофах для ВСУ Аналитик Фэйнтуш заявил, что потеря Авдеевки аукнется ВСУ новыми катастрофами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поражение украинской армии под Донецком аукнется ВСУ «новыми Авдеевками». Об этом в интервью американскому журналу Newsweek заявил старший аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш.

«Если законопроект о помощи США не примут в скором времени, то произойдут новые Авдеевки по мере того, как Россия использует эту возможность, чтобы закрепить свои успехи под Донецком», — заявил эксперт.

Реклама

Фэйнтуш добавил, что российская армия вышла на более ровную местность после взятия Авдеевки, что облегчило ей наступление. Кроме того, поражение на Авдеевском направлении негативно отразилось на позициях Зеленского, которому будет сложно убедить украинцев сражаться до последней капли крови, чтобы удержать нынешнюю линию фронта.

По словам аналитика, ВСУ сейчас уступают армии России по численности личного состава и количеству орудий на передовой. Он также уверен, что сейчас «Зеленский оказался в политической западне».

Ранее итальянская разведка в своем докладе назвала в числе основных причин провала прошлогоднего контрнаступления ВСУ нехватку времени на подготовку и предсказуемость действий на фронте.