Мир 01 февраля 2024, 04:49 Обезглавившего статую сатаны мужчину обвинили в пропаганде ненависти в США DMR: в США испортившего статую сатаны обвинили в преступлении из ненависти РИА «Новости»

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Американца, обезглавившего статую станы в здании законодательного собрания штата Айова, прокуратура обвинила в совершении преступления на почве ненависти. Об этом сообщило издание Des Moines Register.

«Подзащитный сделал заявления правоохранительным органам и общественности, которые указывают, что он уничтожил собственность из-за религиозной принадлежности пострадавшей стороны», — уточнили в прокуратуре.

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Житель Миссисипи Майкл Кэссиди признался в уничтожении статуи языческого идола Бафомета, которую выставило в местном капитолии «Сатанистский храм Айовы».

Экспозицию раскритиковали государственные и национальные лидеры, в том числе губернатор Ким Рейнольдс и кандидат в президенты от Республиканской партии Рон Десантис.

Первоначально мужчину обвиняли в причинении имущественного ущерба, но потом переквалифицировали в «покушение на индивидуальные права», а это более серьезное преступление. Сам Кэссиди объяснил свой поступок тем, что он действовал по совести.

Его адвокат Сара Паскуале не комментировала новое обвинение. При этом ранее она обвинила сатанинский храм в том, что они выставили статую, чтобы вызывать у людей сильные эмоции, «подстрекать других».

Судебный процесс начнется 15 февраля.

Прошлым летом религиовед Александр Невеев заявил, что сатанизм стал идеологией не только украинских нацбатов, но и части общества. Киевский режим уже привлекает народные массы к служению злу.