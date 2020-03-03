В США пообещали к лету лекарства от нового коронавируса

Заразившиеся коронавирусом получат помощь летом. К этому времени в США планируют выпустить поддерживающие препараты. Вакцину так рано американцам не обещают.

Вице-президент США Майк Пенс рассказал, когда появятся препараты, на брифинге в Белом доме. Его слова привело РИА ФАН.

«Лекарства, которые позволят улучшить состояние людей, <…> могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени», — подчеркнул Пенс.

По его словам, вакцина от нового коронавируса не появится раньше конца 2020 года или начала следующего.

Многие фармацевтические компании, уточнил ТАСС, уже работают над получением вакцины. Клинические испытания могут начать в ближайшие шесть недель. Специалисты, добавил Майкл Пенс, сформировали консорциум, чтобы обмениваться информацией и вместе работать над созданием лекарств и вакцин.

Вспышка неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в Китае в конце декабря. Сейчас число зараженных по всему миру превысило 90 тысяч человек, половина из них вылечилась. Погибли 3086 заболевших.