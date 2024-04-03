Мир 03 апреля 2024, 02:18 В США оценили возможность перехода Киева под контроль России Блинкен: в США уверены, что Россия не возьмет под свой контроль Киев РИА «Новости»

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США уверены, что Россия не возьмет Киев под свой контроль, однако такие опасения были в начале специальной военной операции. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с французским телеканалом LCI.

«Этого не будет, этого никогда не случится», — заявил он.

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Блинкен отметил, что американская сторона обещала Украине не допустить того, что ее столица окажется под контролем России. Такой исход событий был вероятен вначале конфликта, но благодаря помощи западных союзников его удалось избежать.

Ранее депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что российские войска приближаются к водохранилищу рядом с Кременной в Луганской Народной Республике. Он отметил, что потом ВС России пойдут на Северск и перекроют все дорожно-транспортные пути, по которым происходит снабжение ВСУ.