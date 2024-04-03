Спецоперация 03 апреля 2024, 01:23 Российские военные почти вышли к водохранилищу у Кременной в ЛНР Депутат Водолацкий: ВС России выходят к водохранилищу у Кременной в ЛНР РИА «Новости»

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Военные России выходят к водохранилищу рядом с населенным пунктом Кременная в ЛНР. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом республики, депутат ГД РФ Виктор Водолацкий в беседе с РИА «Новости».

«На линии Сватово-Кременная наши войска продвигаются, берем по несколько укрепрайонов и, в принципе, те задачи, которые поставлены на направлении руководством Генерального штаба, они выполняются. В районе Кременной мы выходим уже к водохранилищу», — сказал он.

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По словам депутата, после Белогоровки в Луганской Народной Республике российские бойцы пойдут на Северск, чтобы перерезать абсолютно все дорожно-транспортные пути, по которым поставляют оружие ВСУ.

Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что войска Украины оказались в затруднительном положении около города Часова Яра, где продолжают движение ВС России. Он отметил, что российские военные наступают не только около этого региона, а действуют на всех направлениях.