Мир 10 апреля 2024, 01:54 В США одобрили сделку по продаже Украине комплектов для ЗРК Hawk Phase III Госдеп США: Украине продадут оборудование для ЗРК Hawk на сумму $138 млн РИА «Новости»

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Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов HAWK Phase III на сумму порядка 138 миллионов долларов. Об этом сообщили на сайте агентства по сотрудничеству в области безопасности, входящем в состав Пентагона.

«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу Украине ракетной системы жизнеобеспечения HAWK и связанных с ней элементов материально-технического обеспечения и программной поддержки, стоимость которой оценивается 138 миллионов долларов», — говорится в заявлении.

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В военном ведомстве уточнили, что государственный секретарь объяснил, почему необходимо немедленно продать украинскому правительству эти оборонные товары и услуги. Он обосновал это интересами национальной безопасности США, отменив тем самым требование конгресса о рассмотрении этой сделки.

Кроме того, в заявлении говорится о том, что ВСУ нужно срочно увеличить свои возможности по защите от российских ракетных ударов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у западных партнеров передовые системы вооружения, которые, по его словам, нужны ВСУ для проведения новой наступательной операции.