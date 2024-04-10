10 апреля 2024, 01:54
В США одобрили сделку по продаже Украине комплектов для ЗРК Hawk Phase III
Госдеп США: Украине продадут оборудование для ЗРК Hawk на сумму $138 млн
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов HAWK Phase III на сумму порядка 138 миллионов долларов. Об этом сообщили на сайте агентства по сотрудничеству в области безопасности, входящем в состав Пентагона.
«Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу Украине ракетной системы жизнеобеспечения HAWK и связанных с ней элементов материально-технического обеспечения и программной поддержки, стоимость которой оценивается 138 миллионов долларов», — говорится в заявлении.
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В военном ведомстве уточнили, что государственный секретарь объяснил, почему необходимо немедленно продать украинскому правительству эти оборонные товары и услуги. Он обосновал это интересами национальной безопасности США, отменив тем самым требование конгресса о рассмотрении этой сделки.
Кроме того, в заявлении говорится о том, что ВСУ нужно срочно увеличить свои возможности по защите от российских ракетных ударов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у западных партнеров передовые системы вооружения, которые, по его словам, нужны ВСУ для проведения новой наступательной операции.
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