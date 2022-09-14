Идею с лимитом цен на российскую нефть сочли провальной | 360°

Мир 14 сентября 2022, 16:15 Поделиться Telegram

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Viber Идею с лимитом цен на российскую нефть сочли провальной The National Interest: идея потолка цен на российскую нефть обречена на провал РИА Новости

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Евросоюз и США не преуспеют в реализации плана по введению предельных цены на российскую нефть и нефтепродукты, заявил обозреватель журнала The National Interest Блейз Малли. Попытки установить лимит цен грозят миру подорожанием всех видов энергетики.

Малли, уточнило РИА «Новости», выделил три основные причины несостоятельности этой инициативы.

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Главная из них — отказ российской стороны поставлять нефть на условиях западных стран. Общепринятое мнение таково, что Россия будет соблюдать новые правила, поскольку даже снижение прибыли от продаж по-прежнему предпочтительнее ее отсутствия, но это не обязательно так.

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«Если Россия не будет соблюдать ценовой потолок, это может спровоцировать войну на истощение между Москвой и Западом. Если Путин решит прекратить экспорт в страны, которые вводят ограничение до декабря, цены на нефть снова вырастут», — пояснил Малли.

Вторым фактором он назвал мнение стран ОПЕК, для которых лимит цен также не очень выгоден, поскольку они лишаются возможности влиять на мировые цены на топливо.

«Определение ценового потолка представляет собой прямую угрозу способности ОПЕК устанавливать мировые цены на нефть», — заявил журналист.

Третья причина провала, по мнению Малли, связана с необходимостью поддержки инициативы такими крупными потребителями, как Китай и Индия. На их долю приходится более половины всего морского экспорта нефти из России.

«До сих пор обе страны не давали никаких обязательств в отношении того, как они отреагируют на ограничение цен: министр нефти Индии Шри Хардип Сингх Пури сказал, что рассмотрит это предложение, но в конечном итоге у него нет морального конфликта с ведением бизнеса с Россией. <…> Представитель китайского МИД заявил, что Пекин надеется, что „соответствующие страны предпримут конструктивные усилия для облегчения ситуации посредством диалога и консультаций, а не сделают наоборот“», — пояснил журналист.

Страны «Большой семерки» опубликовали заявление, в котором подтвердили свои планы ввести предельные цены на российскую нефть и нефтепродукты.

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