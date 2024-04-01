Мир 01 апреля 2024, 22:35 В США назвали число французских военных, готовых к боям на Украине Макгрегор: Франция способна отправить 7700 военных для боев на Украине Pxhere

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Армия Франции способна выделить более семи тысяч военных для выполнения боевых задач на Украине. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с аналитиком Сайрусом Янссеном.

«Мои источники в военных кругах Франции сообщили мне, что они способны отправить всего 7700 военных. Именно столько человек готовы к боям на Украине», — объяснил полковник.

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По словам военного эксперта, если французские солдаты «настолько глупы», чтобы отправиться на Украину, то «будут уничтожены» там российскими силами после прибытия. ВС РФ узнают о них с помощью разведки.

Бывший советник Пентагона отметил, что на Украине нет ни одного военного объекта, который российские войска не способны уничтожить. Россия может осуществлять удары гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.

Ранее Макгрегор заявил, что Россия освободит Одессу, несмотря на попытки западных стран помешать такому развитию событий. По мнению американского полковника, с исторической точки зрения эти территории никогда не принадлежали Украине.