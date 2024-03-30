Мир 30 марта 2024, 22:38 Одессе предрекли российское будущее Полковник Макгрегор: Одесса, как и Крым, всегда была частью России Mosfilm / Instagram.com / Global Look Press

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Россия освободит Одессу, несмотря на попытки Запада помешать такому исходу событий. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Американский офицер отметил, что с исторической точки зрения указанные территории никогда Украине не принадлежали. Цели, которых придерживалась Россия изначально, он назвал очевидными.

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«Что касается Одессы, с самого начала конфликта было совершенно очевидно, что русские будут продвигаться по тем территориям, которые исторически были российскими и где проживает русскоговорящее население», — сказал Макгрегор.

Экс-советник Пентагона подчеркнул, что Одесса, как и Крым, никогда не являлась частью Украины.

Он также предупредил, что при попытках Запада вмешаться и предотвратить попадание города под контроль России начнется прямая война с РФ. Это произойдет, если иностранные войска пересекут украинскую границу через Молдавию, Румынию или Польшу.

По мнению Макгрегора, российские власти не допустят появления НАТО на Западной Украине. Он напомнил, что у западных войск проблемы с боеприпасами, оборудованием и обученными военными.

Полковник также допускал, что украинскую столицу перенесут из Киева во Львов.