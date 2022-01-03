ЮНИСЕФ призвали отреагировать на данные о детях в «Миротворце»

Россия намерена потребовать от ЮНИСЕФ реакции на размещение в базе украинского сайта «Миротворец» данных детях. Об этом написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Twitter.

Сайт Миротворец» был создан в 2014 году. Он публикует личную информацию о людях, которых создатели ресурса считают причастными к конфликту на Донбассе и «преступлениям против основ национальной безопасности Украины».

Осенью 2021 года выяснилось, что на портал попали данные 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой. По мнению представителей «Миротворца», девочка участвует в антиукранских пропагандистских мероприятиях. В ответ на это Савенкова направила письмо с жалобой генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Письмо передал российский постпред при организации Василий Небензя.

Как отметил в своем Twitter Полянский, Фаина Савенкова не единственный ребенок, чьи личные данные разместил «Миротворец».

«Мне сообщили, что там опубликован адрес 13-летнего мальчика, потому что его родители решили переехать в Донбасс», — написал Полянский.

Он подчеркнул, что Россия намерена направить полученные данные в ЮНИСЕФ.

В декабре киберполиция Украина начала расследование на основании информации о том, что «Миротворец» публикует личные данные несовершеннолетних. В полицию с жалобой по этому поводу обратилась омбудсмен Людмила Денисова.

Также Фаина Савенкова обращалась с просьбой о закрытии сайта «Миротворец» к президенту Украины Владимиру Зеленскому.