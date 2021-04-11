В Совфеде предупредили Украину о последствиях «политической расхлябанности»

«Политическая расхлябанность» Киева будет нарастать и это может привести к трагедии. Поэтому главная задача международного сообщества, в особенности, участников нормандского формата, состоит в том, чтобы заставить украинское руководство выполнить подписанные соглашения.

Как заявил в интервью газете «Коммерсант» глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин, Киев должен выполнить то, что было подписано и зафиксировано украинским президентом в 2015 году. В том числе, пункт о диалоге с Донецком и Луганском.

«Без этого политическая расхлябанность Киева будет нарастать и может быстро привести к трагедии. Наша общая задача этого избежать. По-моему, всем стало понятно, что Россия не бросит в беде людей, проживающих в ДНР и ЛНР», — сказал Карасин.

По его словам, можно годами рассуждать о красных линиях и обсуждать варианты регулирования. Но в случае с Киевом, это опасное и неблагодарное дело. Карасин подчеркнул, что это доказывают шесть лет, прошедшие после подписания договоренностей.

Политолог Сергей Марков предположил, что конфликт на юго-востоке Украины обострится еще больше. В самом незавидном варианте он может привести к полномасштабным боевым действиям между США и Россией.