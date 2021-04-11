Конфликт в Донбассе развяжет войну? Ее участниками могут стать США и Россия

Ситуация на юго-востоке Украины продолжает обостряться. Пока существует несколько сценариев развития конфликта в Донбассе. Один из них может привести к полномасштабным боевым действиям между США и Россией. Об этом «360» рассказал политолог Сергей Марков.

«Первое — наиболее вероятно, удар будет нанесен на стыке Донецка, Луганска, возможно, Горловки. Там близко достаточно подходят войска Украины к Донецку и Луганску. Для этих войск важно втянуться в городские кварталы, начать там бои, для того чтобы не могли их оттуда выбить артиллерийским ударом. Второе — с большой вероятностью, поскольку армия Украины сейчас лучше подготовлена, чем в 2014 году, сначала они будут серьезно наступать», — рассказал эксперт.

По его словам, военных готовили инструкторы из США, Польши, Британии и других государств.

«Можно предположить, что Россия окажет помощь ДНР и ЛНР. Сначала помощь немасштабную, для того чтобы можно было просто выбить их обратно по варианту января 2015 года. В том случае, если это не поможет, тогда с большой вероятностью можно ожидать масштабную войсковую операцию со стороны армии России, сосредоточенную крупную группировку в районе Воронежской и Белгородской областей. И, по всей видимости, там будет нанесен удар на окружение. Потом встанет вопрос о господстве в воздухе», — пояснил Марков.

Чтобы обеспечить господство в воздухе, у России хватит средств. Однако у Украины, по словам политолога, воздушные силы очень слабые. Поэтому, скорее всего, со стороны НАТО последует ультиматум, требующий введения беспилотных зон над Украиной. Возможно, для обеспечения этой зоны будут использовать ПВО Польши на американских кораблях, чтобы сбивать российские самолеты.

«Важный вопрос, не имеющий пока ответа, — какая часть украинских вооруженных сил будет переходить на сторону России. В Крыму на нашу сторону перешли порядка 90% украинской армии, в 2014 году то же самое произошло во всей украинской армии. Сейчас ситуация изменилась. По моим оценкам, примерно 60% перейдет на сторону России», — рассказал собеседник «360».

Тем не менее возможно и открытое столкновение России и США. Это может произойти в тот момент, когда американцы будут сбивать российские самолеты. Либо если они дадут свое ПВО на помощь армии Украины. После этого российские самолеты начнут подавлять украинскую ПВО, также могут потопить американские корабли. Потом, вероятно, будет удар по российским кораблям Черноморского флота. Но это уже будет началом войны между Россией и НАТО.

«Для начала, видимо, эта война будет ограничена территорией Украины. Но с легкостью может перекинуться дальше. Ядерная война возможна, но должно пройти сначала ряд этапов», — заключил эксперт.