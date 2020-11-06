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    06 ноября 2020, 22:56

    В штабе Трампа рассказали о его реакции на перевес Байдена

    Кирилл Фролов

    Действующий президент США Дональд Трамп «был зол» по мере поступления результатов выборов, показывавших превосходство Джо Байдена. Соратникам Трамп говорил, что может проиграть только из-за того, что у него «крадут выборы», рассказал Washington Post анонимный представитель его штаба.
    В штабе Трампа рассказали о его реакции на перевес Байдена

    Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Рекордное число избирателей проголосовали по почте из-за пандемии коронавируса. Их бюллетени все еще подсчитывают в нескольких штатах. Байден опережает Трампа. По итогам обработки голосов в 44 из 50 штатах Байден набирает 253 голоса выборщиков из 270 необходимых для победы, Трамп — 214 голосов.

    В Пенсильвании Байден опережает Трампа с отрывом около семи тысяч голосов избирателей. Если он победит в штате, то получит 20 голосов выборщиков и станет президентом, независимо от результатов в оставшихся штатах.

    По словам советников Трампа, которые на условиях анонимности поговорили с Washington Post, на следующий день после выборов он допускал возможность проигрыша. А утром на следующий день «был зол и хотел взять более дерзкий тон», сообщила газета.

    Советники безуспешно «пытались успокоить» политика, когда он решил публично заявить о том, что его «законная победа украдена». И 5 ноября Трамп обратился к американцам, заявив, что победил, если считать только «легальные голоса» — то есть не учитывать те, которые были поданы по почте и пришли после закрытия избирательных участков. Несколько телеканалов на этих словах прервали выступление президента.