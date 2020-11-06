В штабе Трампа рассказали о его реакции на перевес Байдена

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Рекордное число избирателей проголосовали по почте из-за пандемии коронавируса. Их бюллетени все еще подсчитывают в нескольких штатах. Байден опережает Трампа. По итогам обработки голосов в 44 из 50 штатах Байден набирает 253 голоса выборщиков из 270 необходимых для победы, Трамп — 214 голосов.

В Пенсильвании Байден опережает Трампа с отрывом около семи тысяч голосов избирателей. Если он победит в штате, то получит 20 голосов выборщиков и станет президентом, независимо от результатов в оставшихся штатах.

По словам советников Трампа, которые на условиях анонимности поговорили с Washington Post, на следующий день после выборов он допускал возможность проигрыша. А утром на следующий день «был зол и хотел взять более дерзкий тон», сообщила газета.

Советники безуспешно «пытались успокоить» политика, когда он решил публично заявить о том, что его «законная победа украдена». И 5 ноября Трамп обратился к американцам, заявив, что победил, если считать только «легальные голоса» — то есть не учитывать те, которые были поданы по почте и пришли после закрытия избирательных участков. Несколько телеканалов на этих словах прервали выступление президента.