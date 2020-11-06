Трамп объявил о своей победе при подсчете «легальных голосов»

Действующий президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по поводу прошедших выборов. Он отметил, что если считать «легальные голоса», то голосование прошло в его пользу.

«Если вы посчитаете легальные голоса, я легко побеждаю. Если вы посчитаете нелегальные голоса, они могут попытаться украсть выборы», — сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп добавил, что под нелегальными он понимает бюллетени, прибывшие по почте после окончания голосования.

Президент рассказал, что «выиграл во множестве ключевых штатов, несмотря на историческое вмешательство больших медиа, больших денег и больших технологий».

Он также сообщил, что большинство тех, кто пожертвовал деньги на его кампанию, это «полицейские, фермеры и обычные жители». А за демократов выступали «банкиры с Уолл-стрит».

«Судебное разбирательство по выборам может закончиться в Верховном суде США. При подсчете голосов в США продолжаются коррупция и мошенничество», — добавил президент.

Он обвинил избирательные комитеты штатов в том, что представителям республиканцев запретили доступ к наблюдению за подсчетом голосов во многих спорных штатах.

Тем временем, итоги президентских выборов, прошедших 3 ноября еще не подведены. По последним данным CNN, итоги подвели в 44 из 50 штатов. Трамп получает 214 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы. Его соперник Джо Байден — 253 голоса.