Мир 09 апреля 2024, 23:57 «В шаге от ядерной катастрофы». Украину призвали прекратить обстреливать ЗАЭС Директор ЗАЭС Черничук: атаки ВСУ создают угрозу ядерной катастрофы РИА «Новости»

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Обстрелы ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины создают «прямую угрозу безопасности станции», поэтому их нужно прекратить. Об этом заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, сообщили «Известия».

По его словам, с 5 апреля Запорожская атомная станция подверглась «беспрецедентной в своей истории» атаке со стороны украинских беспилотников.

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«Создана прямая угроза безопасности станции. Мы находимся в шаге от возможной ядерной катастрофы», — заявил Черничук.

Он также отметил, что признаков повреждения критической инфраструктуры станции не выявили. Директор ЗАЭС призвал руководство европейских стран отреагировать на прямые угрозы безопасности станции, а украинские войска — «немедленно прекратить обстрелы».

Во вторник, 9 апреля, на Запорожскую АЭС с рабочим визитом прибыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.