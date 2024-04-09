09 апреля 2024, 23:57
«В шаге от ядерной катастрофы». Украину призвали прекратить обстреливать ЗАЭС
Директор ЗАЭС Черничук: атаки ВСУ создают угрозу ядерной катастрофы
Обстрелы ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины создают «прямую угрозу безопасности станции», поэтому их нужно прекратить. Об этом заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, сообщили «Известия».
По его словам, с 5 апреля Запорожская атомная станция подверглась «беспрецедентной в своей истории» атаке со стороны украинских беспилотников.
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«Создана прямая угроза безопасности станции. Мы находимся в шаге от возможной ядерной катастрофы», — заявил Черничук.
Он также отметил, что признаков повреждения критической инфраструктуры станции не выявили. Директор ЗАЭС призвал руководство европейских стран отреагировать на прямые угрозы безопасности станции, а украинские войска — «немедленно прекратить обстрелы».
Во вторник, 9 апреля, на Запорожскую АЭС с рабочим визитом прибыл первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
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