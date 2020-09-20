Мишустин распорядился возобновить авиасообщение с четырьмя странами

Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Въезд в Россию через воздушные пункты пропуска разрешен с 21 сентября, говорится в тексте документа. Это касается Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Авиасообщение с Южной Корей возобновится 27 сентября. Посетить РФ теперь могут граждане указанных стран и те, кто имеет там вид на жительство. В свою очередь, соотечественники также могут улететь в любое из этих государств.

Воздушные суда приземлятся в Минске, Нур-Султане, Бишкеке и Сеуле. Рейсы будут выполняться раз в неделю.

Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей предложено 18 сентября по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу. Оно проходило под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

С 1 августа Россия возобновила полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию, а с 15 августа — в Швейцарию. В сентябре стало известно, что россияне могут летать в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Также снова разрешен въезд в Абхазию.

Южная Осетия 15 сентября открыла границы с Россией в одностороннем порядке. Российская сторона пообещала разрешить въезд из этой страны в ближайшее время.

Однако накануне прозвучало предложение прекратить авиасообщение с Великобританией, поскольку там начинается вторая волна коронавируса.