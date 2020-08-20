В Сети появился архив с данными более 200 млн пользователей Instagram, TikTok и YouTube

В Сети появилась незащищенная база данных 235 миллионов пользователей Instagram, TikTok и YouTube, утверждают специалисты. Ее обнаружил руководитель отдела киберзащиты компании Comparitech Боб Дьяченко.

Как пишет сайт компании, более 192 миллионов записей — это данные пользователей Instagram. В Сеть также якобы попала информация о 42 миллионах аккаунтов из TikTok и почти четырех миллионах из YouTube.

В открытом доступе, по утверждению экспертов, оказались не только логины, имена пользователей, контактная информация и изображения, но и статистика о подписчиках этих аккаунтов: средний возраст, пол, местоположение и количество лайков. Есть там номера телефонов и адреса электронной почты.

Comparitech считает, что эта утечка связана с компанией Deep Social, которая сейчас не работает.

В пресс-службе TikTok «360» сообщили, что компания выступает против технологии, когда данные страниц собираются сторонними пользователями Сети.

«Наше пользовательское соглашение запрещает третьим лицам собирать информацию с нашей платформы при помощи скриптов, включая публичную информацию профиля. Если мы обнаружим применение подобных методов, мы немедленно примем необходимые меры, включая обращение за правовой помощью», — заявили в компании.

В начале августа хакеры выставили на продажу в Сети базу личных данных миллиона автомобилистов. В нее попала информация о дате регистрации автомобиля, государственном номере, марке, модели и годе выпуска машины. В базе оказались фамилия, имя и отчество водителя, его номер телефона, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС.