Данные миллиона водителей московского региона утекли в Сеть

Личную информацию миллиона автомобилистов Москвы и Подмосковья выставили на продажу в Сети. За 1,5 тысячи долларов хакеры предложили приобрести телефоны водителей, VIN-коды и номера паспортов транспортных средств (ПТС).

Архив с базой данных водителей 24 июля выставили на продажу на одном из форумов, сообщил «Коммерсантъ». Хакеры собрали файлы Excel, где перечислена личная информация примерно одного миллиона человек, актуальная на конец 2019 года.

За архив на форуме просят 1,5 тысячи долларов. Продавец предоставляет данные о дате регистрации автомобиля, государственном регистрационном знаке, марке, модели и годе выпуска машины. Кроме того, в файлах указаны фамилия, имя и отчество водителя, его номер телефона, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС.

Как отметил основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян, архив мог слить инсайдер одной из крупных страховых компаний.

«Судя по сочетанию данных автомобиля, владельца и его мобильного телефона, база создавалась для продаж страховых полисов», — пояснил он.

Мошенники могут использовать личные данные для махинаций с оплатой штрафов, оформлением поддельных прав или номеров, предупредил менеджер по развитию направления DLP Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев.