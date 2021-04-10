В Сети появились фейковые сертификаты вакцинации

В интернете появились сайты мошенников, которые торгуют поддельными паспортами вакцинации. Ряд стран начинает снимать ограничения на изоляцию людей, которые могут доказать, что получили прививку. Поэтому многие пытаются получить возможность посещать развлекательные заведения или пересекать границы с фейковыми удостоверениями.

Эта проблема затрагивает многие государства, от Израиля до Исландии. Как сообщил изданию Al Arabiya Бину Арора, основатель занимающейся киберразведкой компании Cyble, люди покупают и продают фальшивые сертификаты по сути подвергая опасности жизни других граждан.

«Мы видели сотни веб-сайтов в Даркнете, где эти документы продаются за копейки», — сказал он. По словам Арора, поддельные документы о вакцинации можно купить всего за 12 долларов.

Специалист компании Check Point Одед Вануну подтвердил изданию, что на фейковые документы о вакцинации есть большой спрос. Он обнаружил множество веб-объявлений, предлагающих документы по образцам США, России и других стран.

Подделки также появляются на обычных веб-сайтах и платформах электронной коммерции, уточнил Чад Андерсон, старший исследователь безопасности в компании DomainTools, занимающейся онлайн-анализом угроз.

На прошлой неделе 45 генеральных прокуроров из США подписали письмо, призывающее руководителей Twitter, eBay и Shopify принять немедленные меры для предотвращения использования их платформ для продажи поддельных паспортов вакцинации COVID-19.

Пресс-служба EBay уже ответила, что принимает серьезные меры по блокировке или быстрому удалению лотов, содержащих ложные заявления о вреде для здоровья, включая карты вакцинации.

Twitter сообщил, что продажа поддельных карт на сайте запрещена, и при выявлении нарушений были приняты «принудительные меры». В Shopify на запрос не ответили.

Эксперты предлагают для затруднения поделки прививочных карт подписывать их цифровой подписью с использованием шифрованных ключей и системой QR-кодов.

Минцифры сообщило, что на сайте госуслуг появилась возможность внести данные электронного сертификата вакцинированного в загранпаспорт.