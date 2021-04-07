Россиянам рассказали, как привязать к загранпаспорту сертификат о вакцинации от коронавируса

Теперь электронный сертификат вакцинированного может содержать данные о загранпаспорте. Для этого их нужно указать в личном кабинете на портале госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития.

«Сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том случае, если данные заграничного паспорта указаны пользователем в личном кабинете на портале госуслуг», — сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Также на портале запущено автоматическое формирование сертификатов о вакцинации на английском языке. Автоматическая процедура транслитерации будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, которые применяются при выпуске загранпаспорта гражданина РФ, отметили в ведомстве.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что уже 190 стран приступили к вакцинации от коронавируса. Он отметил, что главным барьером на пути прекращения острой фазы пандемии остается нерешенность проблемы наращивания производства вакцины и ее равного распределения.