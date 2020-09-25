В сенат США внесли проект санкций против России

Группа американских сенаторов от демократической и республиканской партий внесла на рассмотрение Сената законопроект о новых антироссийских адресных санкциях, связанных с делом российского блогера Алексея Навального.

Об этом сообщила РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы сенатора Марка Рубио.

«Данный законопроект наложит таргетированные санкции на российских официальных лиц, которые замешаны в открытом нарушении международного права, в том числе в недавнем отравлении оппозиционера и активиста Алексея Навального», — говорится в сообщении.

В проекте также содержится требование к администрации США, которую обязали сообщить Конгрессу информацию о финансах президента РФ Владимира Путина и его окружения. В документе есть требование отчитаться о том, нарушала ли Россия законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия.

Для того, чтобы получить законную силу, проект должны одобрить в Сенате США и палате представителей. Затем его подпишет президент страны.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа. Его сняли с борта самолета, затем врачи ввели его в состояние комы. После этого блогера перевезли в Германию. Берлин заявил, что Навальный был отравлен «Новичком», но доказательств этому не предоставил.