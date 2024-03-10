Мир 10 марта 2024, 23:55 В Салониках толпа напала на двух трансгендеров iefimerida.gr: толпа из 150 человек напала на двух трансгендеров в Салониках Freepik

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Двое трансгендеров* в Салониках в Греции подверглись нападению. Толпа молодых людей угрожала им и оскорбляла, полиция арестовала 21 человека. Об этом сообщил греческий портал iefimerida.gr.

Инцидент произошел вечером 9 марта. На двух небинарных* людей на площади Аристотеля напала толпа в 150 человек, написало издание. Началось все с плевка в сторону трансгендера*, на что тот ответил, бросив в обидчика мороженое. После этого ситуация вышла из-под контроля.

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«Разъяренная толпа численностью около 150 человек преследовала двух жертв, осыпая их угрозами и оскорблениями», — сообщило издание.

Небинарные* личности укрылись в ресторане, прибывшая на место полиция арестовала 21 человека. Среди задержанных — 11 несовершеннолетних и 12 иностранцев.

Трансгендерный* телеведущий Индиа Уиллоуби обиделся и подал заявление в полицию на писательницу Джоан Роулинг из-за комментария в соцсети. Автор «поттерианы» назвала его мужчиной, а сам он себя ощущает женщиной.

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