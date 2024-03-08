Мир 08 марта 2024, 11:39 Обиженный трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг Ведущий-трансгендер Уиллоуби заявил в полицию на Роулинг из-за комментария Hubert Boesl/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Трансгендерный* телеведущий Индиа Уиллоуби подал заявление в полицию на писательницу Джоан Роулинг из-за комментария в соцсети. Создательницу книг про Гарри Поттера обвинили в «преступлении на почве ненависти».

Ведущего возмутило, что писательница назвала его мужчиной, хотя по собственным убеждениям и документам он якобы женщина. По мнению журналиста, Роулинг сделала это намерено.

Реклама

«Я юридически признана трансгендером* <…> неправильно определить мой гендер, зная, кто я, это крайне оскорбительно», — сказал Уиллоуби.

Сама Роулинг обвинения отвергла и заявила, что придерживаться гендерно-критических взглядов не является преступлением.

Ранее писательница высмеяла борцов за права трансгендеров*, которые пригрозили бойкотировать ее новое телешоу о Гарри Поттере. Женщину заклеймили за ее многочисленные нападки на активистов ЛГБТ-сообществ*. Но Роулинг в ответ заявила, что приняла меры предосторожности и запаслась шампанским.

* Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России